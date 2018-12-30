Ребенок родился с лишней конечностью, растущей из груди.

В индийском штате Чхаттисгарх поклоняются девочке, родившейся с тремя руками, сообщает издание «Сегодня».

Девочка родилась 2 ноября в одном из сел штата. У нее на груди расположена дополнительная рука. Конечность меньше обычной.

Слухи о необычном ребенке быстро распостранились. Некоторые жители Индии даже начали поклоняться ребенку как божеству.

Ребенка осмотрели в местном медицинском учреждении и признали совершенно здоровым. В то же время глава Института медицинских наук штата Чхаттисгарх рекомендовал родителям подумать об ампутации третьей руки.

По его мнению, это позволит девочке вести нормальную жизнь.

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