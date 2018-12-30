Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил о том, что парламенту королевства нужно поддержать соглашение о выходе из Европейского союза, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй. В интервью газете The Sunday Times он отметил, что в противном случае шансы Британии на Brexit значительно снижаются.

«Если мы не проголосуем за нее, я не думаю, что шансы будут выше, чем 50 на 50», — сказал Фокс, добавив, что единственный способ быть на 100% уверенным, что Великобритания выйдет из ЕС, это поддержать соглашение Мэй в парламенте.

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