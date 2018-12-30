Единая европейская валюта отметит 1 января 2019 года 20-летний юбилей. С начала 1999 года евро был введен как единица для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза: Австрией, Бельгией, Германией, Нидерландами, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Португалией, Финляндией и Францией. Именно они сформировали изначальную зону евро, сообщает ТАСС.

В наличном обращении еврокупюры и евромонеты заменили национальные валюты государств еврозоны лишь три года спустя — в 2002 году, когда стало ясно, что экономические результаты введения общей валюты положительны.

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