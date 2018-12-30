Американец Джон Джонс завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, отправив своего соперника — шведа Александра Густафссона — в нокаут. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.
Бой завершился в третьем раунде: Джонс нанес сопернику серию тяжелых ударов в партере, сообщает Лента.ру.
В соглавном событии турнира встретились две чемпионки организации — Крис Сайборг Жустину и Аманда Нуньес. Победу техническим нокаутом в 1-м раунде одержала Нуньес.
Перед боем в допинг-пробах Джонса обнаружили следы запрещенного вещества туринабола, из-за чего в штате Невада бойцу драться запретили, и UFC 232 было решено перенести в Калифорнию. Джонс не выступал в смешанных единоборствах (MMA) более года, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его последний поединок в UFC против американца Дэниеля Кормье в 2017-м был признан несостоявшимся.