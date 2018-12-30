Американец Джон Джонс завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, отправив своего соперника — шведа Александра Густафссона — в нокаут. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Бой завершился в третьем раунде: Джонс нанес сопернику серию тяжелых ударов в партере, сообщает Лента.ру.

В соглавном событии турнира встретились две чемпионки организации — Крис Сайборг Жустину и Аманда Нуньес. Победу техническим нокаутом в 1-м раунде одержала Нуньес.

Джонс был чемпионом UFC в полутяжелом весе. Завоевал титул в бою против бразильца Маурисиу Руа в 2011 году. В течение следующих четырех лет семь раз защитил пояс. Также проводил бой против Густафссона, который завершился победой американца единогласным решением судей. Американец возглавлял список лучших бойцов UFC без учета весовых категорий, но из-за неучастия в поединках уступил позицию Кормье.

Перед боем в допинг-пробах Джонса обнаружили следы запрещенного вещества туринабола, из-за чего в штате Невада бойцу драться запретили, и UFC 232 было решено перенести в Калифорнию. Джонс не выступал в смешанных единоборствах (MMA) более года, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его последний поединок в UFC против американца Дэниеля Кормье в 2017-м был признан несостоявшимся.

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