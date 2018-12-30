Зимний ледяной городок на площади 30 тысяч квадратных метров создали на северо-востоке Китая, говорится в сюжете ТСН.

Так, над проектом работали сотни мастеров, они вырезали из гигантских ледяных глыб 39 скульптур.

Отмечается, что самой высокой в парке стала скульптура древнего храма, высота которой составляет 21 метр. Там есть драконы, лодки, медведи, а также ледяные горки и лабиринты.

Открытие едва не перенесли из-за слишком теплой погоды. Однако, как только в местности ударили морозы, мастера принялись работать сверхурочно, чтобы успеть к запланированному открытию.

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