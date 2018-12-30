Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором призвал проводить в 2019 году больше саммитов, сообщает Reuters.

Как сообщается, лидер КНДР заявил, что хочет провести больше саммитов с южнокорейским коллегой в следующем году, чтобы достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова.

«В воскресенье Ким Чен Ын отправил Мун Чжэ Ину письмо, чтобы отметить разрядку, достигнутую в этом году, включая три саммита, после нескольких лет противостояний, включая серию ядерных и ракетных испытаний на Севере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме Ким Чен Ын отметил, что сожалел, что ему не удалось в этом году посетить Сеул и выразил свою «твердую решимость» сделать это в будущем.

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