В Нью-Йорке арестованы четыре члена экстремистской еврейской секты, базирующейся в Гватемале, по обвинению в похищении двух детей, сообщает AFP.

Согласно заявлению, опубликованному офисом прокурора Южного округа Нью-Йорка, четверо мужчин являются членами секты «Лев Ахор», которая практикует форму ультраортодоксального иудаизма. Один из мужчин, 45-летний Арон Рознер, живущий в Бруклине, был арестован 23 декабря. Остальные трое — Нахман Хельбранс, предположительно являющийся лидером секты, и Майер Рознер и Джейкоб Рознер, были депортированы из Мексики и арестованы по прибытии в Нью-Йорк.

Они обвиняются в организации похищения 14-летней девочки и ее 12-летнего брата в деревне Вудридж, примерно в 150 километрах к северу от Нью-Йорка. Примерно шесть недель назад мать детей покинула секту в Гватемале, опасаясь за безопасность своей семьи.

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