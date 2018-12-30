Археологи обнаружили огромный подземный Ледяной дом под Риджентс-парком, сообщает Daily Mail.

«Ледяная пещера» была создана в 1870-х годах как хранилище для огромных глыб льда. Камера размером 7,5 м на 9,5 м выложена красным кирпичом и имеет форму яйца.

Сообщается, что чистый лед использовали для облегчения боли пациентов при стоматологических операциях и различных медицинских процедурах, а также для сохранения скоропортящихся продуктов, охлаждения напитков и приготовления мороженого.

Ледяной дом пережил бомбардировку Лондона во время Второй мировой, хотя здания сверху были полностью разрушены. Это было самое большое хранилище льда из построенных в те времена в Лондоне.

К его строительству, предположительно, был причастен пивовар Сэмюэль Дэш. Потом Ледяной дом купил известный коммерсант Уильям Лефтвич, который поставлял в богатые дома Лондона высококачественный лед.

Обычно лед для хранения вырубали зимой на местных каналах и озерах, но он часто был грязным, а его поставки — нестабильными. Лефтвич был первым, кто решил импортировать лед. Известно, что в 1820-х годах он завез 300 тонн льда из норвежских озер, чтобы хранить в подземном холодильнике.

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