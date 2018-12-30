Немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка объяснили причину обжорства.

Как передает РИА-Новости, итоги исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Специалисты провели эксперимент, во время которого 12 добровольцев разделили на две группы. Одни получали сладкий молочный коктейль, а другие – безвкусную смесь, после чего все участники прошли магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии.

Эксперты заметили, что первая группа пила напиток с удовольствием, но не чувствовала насыщения, а вторая – ограничилась парой стаканов.

Согласно данным ученых, выброс дофамина (гормона, вызывающего чувство удовлетворения) происходит два раза – при пережевывании и при попадании пищи в желудок. Исследователи пришли к выводу, что у участников, пивших сладкий коктейль, первый выброс элемента подавлял следующий, что вело к увеличению интервала между двумя фазами – а это в свою очередь притупляло чувство насыщения.

По словам экспертов, поэтапная выработка гормона может вызывать переедание и ожирение. Ученые посоветовали ограничивать порции вкусной, но не очень питательной пищи.

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