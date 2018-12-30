В США корова совершила побег из фургона грузовика, везшего животных на скотобойню, сообщает портал New Jersey.

Рано утром корова выбила дверь грузовика и выпрыгнула на оживленную трассу. Водитель грузовика вызвал полицейских, чтобы поймать животное. Корова вела себя агрессивно и ей долго удавалось избежать того, чтобы ей накинули на шею лассо.

После поимки корову отвезли к ветеринару в приют«Скайлендс», где живут сельскохозяйственные животные, спасенные от смерти. Хозяева приюта назвали ее Бриенна. Участком владеют вегетарианцы, которые определили своей целью «сделать небольшой участок земли целой фермой спасенных душ».

«Неважно, какими были обстоятельства побега животных, в „Скайлендс“, им предоставляется надлежащий ветеринарный уход, лучший корм и вода, безопасное место, а также круглосуточная любовь», — сообщается на сайте приюта.

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