Истребительная эскадрилья ВМС Франции Flottille 17F, которая ранее эксплуатировала модернизированные истребители Super Etendard Modernise (SEM), завершила переход на новые истребители Rafale M корпорации Dassault Aviation.

Переход на новые самолеты, который начался в 2016 году вскоре после того, как SEM был выведен из эксплуатации, означает, что эскадрилья Flottille 17F официально присоединилась к двум другим истребительным эскадрильям ВМС Франции 11F и 12F, эксплуатирующим этот тип самолета.

Rafale M предназначен для выполнения широкого спектра операций, в том числе по противовоздушной обороне флота, по непосредственной авиационной поддержке, для нанесения ударов по надводным кораблям с применением противокорабельных ракет, а также выполнения дозаправки в воздухе.

В рамках программы по выявлению боевых возможностей эскадрильи в ближайшие несколько месяцев Flotille 17F проведет испытательные пуски противокорабельных ракет AM39 Exocet Block 2 Mod 2 корпорации MBDA в ходе вылетов с авианосца Charles de Gaulle. Эти пуски позволят всей эскадрилье более подробно ознакомиться с самолетом и всей номенклатурой авиационных средств поражения, применяемых с Rafale M.

В третьем квартале 2019 года Flottille 17F также начнет переход на вариант самолета Rafale M серии F3R. Это последний вариант истребителя Rafale, в котором представлены усовершенствованные системы типа контейнера TALIOS компании Thales и ракеты Meteor класса «воздух — воздух» с прямоточным воздушно-реактивным двигателем корпорации MBDA. Переход к серии F3R планируется завершить к середине 2020 года.

Minval.az