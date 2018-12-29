Полиция в ходе очередных манифестаций «желтых жилетов» в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

В манифестациях приняли участие 800 человек. Как подчеркнул в эфире телеканала BFMTV Бенжамен Коши, официальный представитель крупной группировки манифестантов под названием «Свободные желтые жилеты», официальные данные МВД относительно численности манифестантов не соответствуют действительности.

Основные акции протеста прошли в субботу в южной части Парижа — у зданий новостного BFMTV и государственного медиахолдинга France Television. Именно там полиция впервые применила слезоточивый газ и провела первые задержания. Часть схваток с полицией произошла поблизости от главного здания министерства обороны Франции.

В дальнейшем полиция помешала манифестантам пройти к Эйфелевой башне как по левому берегу, так и со стороны правого берега Сены, где манифестанты вынуждены были остановиться на площади Трокадеро.

Поблизости от нее, на Елисейских полях, спецподразделения полиции весь день успешно держали под контролем несколько сотен манифестантов, которые вели себя относительно спокойно и не бросали камней и бутылок в сторону правоохранителей, как в ходе предыдущих шести манифестаций. В настоящее время обстановка в городе спокойная, манифестанты вытеснены с Елисейских полей, где работают магазины и кафе.

Minval.az