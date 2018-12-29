Полиция в ходе очередных манифестаций «желтых жилетов» в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.
В манифестациях приняли участие 800 человек. Как подчеркнул в эфире телеканала BFMTV Бенжамен Коши, официальный представитель крупной группировки манифестантов под названием «Свободные желтые жилеты», официальные данные МВД относительно численности манифестантов не соответствуют действительности.
Основные акции протеста прошли в субботу в южной части Парижа — у зданий новостного BFMTV и государственного медиахолдинга France Television. Именно там полиция впервые применила слезоточивый газ и провела первые задержания. Часть схваток с полицией произошла поблизости от главного здания министерства обороны Франции.
В дальнейшем полиция помешала манифестантам пройти к Эйфелевой башне как по левому берегу, так и со стороны правого берега Сены, где манифестанты вынуждены были остановиться на площади Трокадеро.