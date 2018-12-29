Аэропорт немецкого Ганновера приостановил прием и отправление рейсов из-за неизвестного, пытавшего прорваться на его территорию. Об этом пишет полиция города на своей странице в Twitter.

Как сообщается, мужчина на автомобиле промчался сквозь шлагбаум на въезде, сломав его. В итоге стражи порядка смогли его остановить. Нарушителя задержали. О его мотивах не сообщается, ведется расследование.

По данным Sputnik, злоумышленник пытался прорваться на машине на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт приостановил работу до 21:00 по местному времени (23:00 по московскому). В результате несколько рейсов перенаправили в другие воздушные гавани, еще у нескольких отложено отправление.

🔴 Am #hannoverflughafen ist es gegen 15:40 Uhr zu einem #Sicherheitsvorfall gekommen. Ein Mann hatte mit einem Pkw ein Tor durchbrochen und fuhr auf das Vorfeld. Beamte der #Bundespolizei konnten den Pkw stoppen und den Mann überwältigen. #Flughafen #Hannover #Airport — Polizei Hannover (@Polizei_H) December 29, 2018

Minval.az