Британское правительство подписало дополнительные контракты с паромными компаниями на общую сумму в почти 108 млн фунтов стерлингов. Информацию об этом обнародовало Министерство транспорта.

Таким образом правительство хочет разгрузить наземные перевозки через туннель в случае выхода Британии из Евросоюза без соглашения – так как в этом случае в Лондоне ожидают задержку грузовиков на границе для оформления пограничных и таможенных формальностей, передает euronews.com.

Дополнительные контракты были подписаны с французской компанией Brittany Ferries, датской – DFDS и британской – Seaborne.

Переговоры с этими подрядчиками проходили в спешке, поэтому, по информации Би-Би-Си, контракты были подписаны без объявления открытого конкурса.

Minval.az