Глава МВД Великобритании Саджид Джавид был вынужден прервать рождественский отпуск в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Соединенное Королевство, переплыв на лодках Ла-Манш.

Об этом заявила в субботу во время экстренного визита в британский Дувр заместитель Джавида по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс, слова которой приводит Daily Telegraph.

«Из соображений безопасности я не могу говорить о том, где именно сейчас находится министр, однако сейчас он направляется обратно в Лондон и в понедельник будет находиться на рабочем месте, — сказала Ноукс. — Он берет ситуацию под свой контроль, я регулярно с ним контактирую и только вчера говорила с ним по конференц-связи».

С ноября суда береговой охраны Великобритании и Франции подняли на борт 280 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш на надувных лодках, чтобы попасть в Великобританию. При этом больше 80 нелегалов были задержаны на этой неделе. В пятницу Джавид назвал сложившуюся ситуацию кризисной и выразил намерение до конца выходных провести консультации со своим французским коллегой Кристофом Кастанером.

Minval.az