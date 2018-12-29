Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в субботу кандидата от возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на пост мэра Стамбула на выборах в местные органы власти 31 марта 2019 года. Им стал спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым, передает Trend.

Йылдырым в 2001 году вместе с Эрдоганом был одним из основателей ПСР. Он ранее дважды занимал пост министра транспорта, мореходства и коммуникаций, а также должность последнего премьер-министра Турции. В июле 2018 года сложил с себя полномочия главы кабинета министров в связи с упразднением этого поста из-за перехода на президентскую форму правления.

Ожидается, что на мартовских выборах главным оппонентом Йылдырыма станет кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу.

Minval.az