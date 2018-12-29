В Индонезии весь вид яванских носорогов может оказаться под угрозой исчезновения в случае нового цунами. Об этом предупреждают специалисты по охране природы, передает euronews.com.

Этих редких животных осталось лишь 67 в мире. Они чудом спаслись после цунами, произошедшего в Индонезии 22 декабря. Во время катастрофы, которая обрушилась на северное побережье, носороги находились в национальном парке Уджунг-Кулон.

Теперь чиновники хотят переместить последних яванских носорогов — одних из самых редких крупных млекопитающих на Земле — в другое безопасное место.

Minval.az