Меган Маркл могла выйти замуж за принца Гарри будучи уже беременной — так посчитали жители Соединенного Королевства после очередного заявления американки.

На службе в одной из церквей Норфолка Меган обронила фразу: «Мы почти у цели». Очевидцы расценили это, как намек на скорое рождение первенца, сообщает РЕН ТВ.

В британских СМИ сразу подсчитали — если ребенок скоро появится на свет, значит зачат он был восемь или девять месяцев назад. Меган и Гарри сыграли свадьбу в мае — семь месяцев назад — то есть счастливая невеста могла идти под венец уже беременной.

Minval.az