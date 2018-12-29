Силы безопасности Египта ликвидировали 40 боевиков в ходе спецоперации, проведенной в разных регионах страны. Об этом заявило МВД Египта.

В ведомстве отметили, что были проведены рейды в «экстремистские гнезда радикалов, планировавших атаки против государственных учреждений, туристических объектов, сотрудников армии и полиции, а также мест отправления религиозных культов».

«В Городе имени 6 октября (город-спутник Каира) уничтожены 14 экстремистов. Еще 16 террористов убиты в провинции Гиза, десять — в Эль-Арише. Также проведены обыски, во время которых обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки», — сообщает МВД Египта.

Напомним, что 28 декабря недалеко от пирамид Гизы произошел взрыв. Подорвался автобус с 14 вьетнамскими туристами. По данным полиции, сработала самодельная бомба, заложенная возле дороги. Отмечается, что транспортное средство отклонилось от безопасного маршрута. Согласно последним данным, четыре человека погибли, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Minval.az