В Баку находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник полиции получил ножевое ранение.

Как сообщили в пресс-службе МВД, во время задержания сотрудниками 19-го Отдела Насиминского районного управления полиции жителя Шамкирского района, ранее судимого за кражу Али Аскерова, который 27 декабря угрожая ножом жителю города Баку О.Мамедли забрал у него 1300 манатов и мобильный телефон, А.Аскеров нанес сотруднику полиции ножевое ранение.

В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий А.Аскеров был задержан, передает Report.

Расследование по факту продолжается.

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