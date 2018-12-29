Сделкой года по версии российской редакции журнала Forbes является слияние немецких компаний Wintershall и DEA, входящей в LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров.

«Михаил Фридман с партнерами стали владельцами 33% объединенной компании стоимостью, по оценкам, 20 млрд евро», – говорится в статье Forbes.

Как отметил исполнительный директор LetterOne лорд Джон Браун, бывший глава BP, компания выйдет в высшую лигу нефтедобычи, встав в один ряд с BP, Royal Dutch Shell и Total.

«Фридман говорил, что он с партнерами создает в Германии национального чемпиона нефтегазовой отрасли», – пишет Forbes.

27 сентября немецкая BASF и LetterOne Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов – Wintershall и DEA – в новую объединенную компанию – Wintershall DEA. BASF первоначально получит долю в 67%, а LetterOne – 33% в новой компании Wintershall DEA, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года.

Minval.az