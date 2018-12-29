Очередные экспресс-поезда, как планируется, будут курсировать в направлении Габалы и Яламы. Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавил Гурбанов, сообщает Trend.

Гурбанов отметил, что работы в этом направлении уже начались. «С учетом хода работ по графику в конце следующего года будет запущена железная дорога в Габалу. Технические возможности позволяют это реализовать. Очередным направлением будет Ялама», — сказал он.

Глава ЗАО добавил, что для строительства дороги Баку-Ялама, по которой будет ходить экспресс-поезд, уже объявлен тендер. «Ожидается, что процесс займет два года, потому что здесь сложный рельеф, и запланированы подземные и наземные переходы», — сказал он.

Minval.az