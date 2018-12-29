Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о неготовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС, которое должно начаться с 1 января 2019 года.

Страны ЕС по очереди на полгода становятся председателями в Совете ЕС. Румыния станет страной-председателем на первое полугодие 2019 года, по окончании нынешнего австрийского президентства.

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значит председательствовать над странами ЕС. Для осмотрительных действий нужна также готовность слушать других и решимость оставлять собственные желания позади. По этому поводу у меня есть некоторые сомнения», — заявил Юнкер в интервью изданию Welt.

«Дома нужен сплоченный фронт, чтобы во время председательства в Совете также способствовать единству ЕС», — подчеркнул глава ЕК.

Кроме того, в интервью Юнкер ясно высказался за исключение венгерской партии ФИДЕС из Европейской народной партии (ЕНП), которая является ведущей политической силой в ЕС. «Я запросил ЕНП исключить венгерскую партию ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Я полагаю, что христианско-демократические ценности, на которых базируется ЕНП, более не согласуются с политикой ФИДЕС», — заявил Юнкер, добавив, что его запрос был отклонен.

Minval.az