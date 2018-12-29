Страны ЕС по очереди на полгода становятся председателями в Совете ЕС. Румыния станет страной-председателем на первое полугодие 2019 года, по окончании нынешнего австрийского президентства.

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значит председательствовать над странами ЕС. Для осмотрительных действий нужна также готовность слушать других и решимость оставлять собственные желания позади. По этому поводу у меня есть некоторые сомнения», — заявил Юнкер в интервью изданию Welt.

«Дома нужен сплоченный фронт, чтобы во время председательства в Совете также способствовать единству ЕС», — подчеркнул глава ЕК.