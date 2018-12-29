Отношения с США оказали самое сильное влияние на Китай в уходящем 2018 году, свидетельствуют данные исследования, проведенного изданием Global Times.
У граждан Китая спросили, отношения с какими странами оказали наибольшее влияние в 2018 году и какие страны для них наиболее привлекательны.
Большинство респондентов (63,5%) считают, что самое серьезное влияние оказали США. Они занимают первую строчку уже 13-й год подряд, однако в этом году показатели стали самыми низкими за весь период проведения подобных исследований, передает РИА Новости.
Далее в рейтинге влиятельности на Китай следует ЕС с 21,7%. Япония оказалась на четвертой строчке с 12,7%, далее отмечены страны Юго-Восточной Азии (6,9%), государства Латинской Америки (5,1%), африканские страны (4,2%), Индия (3,7%), Северная Корея (3,3%).