«Сегодня запущен скорый поезд Баку-Гянджа. Это очень успешный проект. Некоторые говорили, что это всего лишь было обещанием. Но мы дали слово, и мы его сдержали».

Об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, передает Report.

Он отметил, что услуги в поезде организованы на высоком уровне: «Цены здесь разнятся. Имеются места бизнес-класса. Они немного дороже, так и должно быть. Здесь людям предоставляется возможность выбора. В ближайшее время будет усовершенствована система Wi-Fi».

Дж.Гурбанов подчеркнул, что в поезде на высоком уровне обеспечены меры безопасности.

Minval.az