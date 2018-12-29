Президент США Дональд Трамп пока не планирует переезд в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он обычно проводит отпуск, и намерен оставаться в Белом доме.

Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

При этом она добавила, что Трамп накануне встретился с сотрудниками Белого дома и сделал ряд телефонных звонков. Подробности пресс-секретарь не привела.

Отметим, что на планы Трампа повлияла частичная приостановка работы правительства США,

так как американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год, который начался в США еще 1 октября.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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