Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Демократическую Республику Конго гарантировать безопасность в ходе выборов в стране.

«Генеральный секретарь призывает власти ДРК, политических лидеров со всех сторон, Национальную независимую избирательную комиссию (CENI) и гражданское общество продолжать совместную работу, чтобы обеспечить среду, свободную от насилия, чтобы все избиратели, имеющие право голоса, могли мирно отдать свой голос в день выборов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Отмечается, что Гутерреш призвал население страны проголосовать на выборах.

Напомним, что на 30 декабря в Конго запланировано проведение президентских, парламентских и местных выборов.