Пентагон не будет комментировать информацию о местонахождении или перемещении американского оружия после вывода войск США из Сирии, поскольку это неуместно. Об этом заявил представитель оборонного ведомства Шон Робертсон, передает РИА Новости.

Ранее упоминалось, что американские военные рассматривают возможность передачи оружия и военного оборудования США курдским силам, ведущим борьбу с боевиками «Исламского государства». Обсуждение данного вопроса находится на ранней стадии, и пока каких-либо решений не принято. При этом агенство уточняло, что данный шаг может вызвать недовольство у властей Турции.

«Было бы неуместно обсуждать местонахождение оружия и военного оборудования сейчас», — подчеркнул Робертсон.

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