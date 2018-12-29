Одобрен план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию. Об этом заявил директор по проектам датской строительной компании Femern A/S Клаус Динесен.

«Рад и горд тем, что мы достигли этого важнейшего этапа. Одобрение означает, что власти Германии и компания Femern A/S достигли соглашения по поводу того, как должен строиться тоннель», — заявил он.

Тоннель протяженностью 18 километров проложат под проливом Фемарн-Бельт. Он соединит

датский остров Лолланн и немецкий остров Фемарн в Балтийском море. Благодаря этому тоннелю, поездка на машине из Дании в Германию займет всего десять минут. На поезде поездка будет длиться всего семь минут.

Minval.az