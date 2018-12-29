В Абшеронском районе произошла кража. Как сообщает Report, по подозрению в краже были задержаны Камран Мустафаев (20 лет), Гусейн Гулузаде (22 года), Умид Бабаев (23 года) и Эльдар Мехтиев (19 лет).

Стало известно, что подозреваемые совершили кражу в поселке Масазыр в салоне “Playstation”, принадлежащему Азаду Иманову.

В ходе расследования выяснилось, что из салона было украдено 8 приставок “Playstation 3” на общую сумму 2 тыс. манат, 5 телевизоров на сумму 2250 манат, компьютер (1300 манат), память для видео камеры (450манат) и 30 пультов (700 манат).

На следующий день после происшествия сотрудники полиции задержали членов банды.

В предварительных показаниях задержанные признались, что совершили аналогичное преступление в поселках Ази Асланов и Баладжары. По факту ведется расследование.

Minval.az