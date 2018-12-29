Во Франции задержаны трое предполагаемые организаторы акции протеста против повышения цен на топливо, в ходе которой «желтые жилеты» обезглавили куклу с изображением лица президента Эммануэля Макрона.

Согласно сообщению газеты Sud-Ouest, двое мужчин и женщина явились на допрос в минувшую пятницу, после окончания которого принято решение временно заключить их под стражу.

Тем временем адвокат задержанных, Пьер-Анри Бови заявил, что его подзащитные готовы

принести свои извинения. При этом он подчеркнул, что задержанные не организаторы беспорядков, а рядовые участники акции протеста.

Minval.az