Власти Пакистана расследуют дело об отмывании денег, в причастности к которому подозревают экс-президента республики Асифа Али Зардари и еще 171 человека, передает агентство Associated Press.

По данным следствия, все эти лица были замешаны во владении фальшивыми банковскими счетами.

В частности, А.А.Зардари подозревают во владении десятками таких счетов. Сам экс-президент — теперь депутат нижней палаты пакистанского парламента — обвинения в свой адрес отрицает.

На время расследования всем подозреваемым запрещено выезжать за границу.

Агентство отмечает, что вскоре в отношении А.А.Зардари будут предъявлены официальные обвинения.

А.А.Зардари занимал президентский пост с 2008 по 2013 годы. Он был женат на Беназир Бхутто (премьер-министр Пакистана в 1993 — 1996 годах), которая погибла в результате террористического акта в 2007 году.

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