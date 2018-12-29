Бахрейн не разрывал связи с Сирией, несмотря на сложные обстоятельства, сообщил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа, передает РИА Новости.

«Сирия — арабская страна, которая играет главную роль в регионе. Мы не отрывались от нее, и она не отрывалась от нас, несмотря на сложные обстоятельства. Мы поддерживаем ее в защите суверенитета и сирийской территории от любых посягательств, выступаем вместе с ней за возвращение стабильности, установление безопасности и процветание дружественного народа», — написал аль-Халифа в Twitter.

Minval.az