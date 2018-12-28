Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом информирует Sky News Arabia.
По уточнённым данным МВД, автобус перевозил 14 туристов из Вьетнама.
Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом информирует Sky News Arabia.
По уточнённым данным МВД, автобус перевозил 14 туристов из Вьетнама.
Дата: 2018/12/28 21:27
Раздел: Мир
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