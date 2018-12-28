Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом информирует Sky News Arabia.

Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта сообщает, что пострадали 12 человек, ещё двое погибли.

По уточнённым данным МВД, автобус перевозил 14 туристов из Вьетнама.

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