На автомобильных дорогах Азербайджана оптимизируют допустимый скоростной предел.

Как сообщает Report, это запланировано в «Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы».

Так, в последующие три года планируется оптимизация скоростного предела транспортных средств внутри населенных пунктов в соответствии с особенностями улично-дорожной сети, пересмотр норм скоростного предела транспортных средств на других автодорогах.

Кроме того, с целью предупреждения водителей о превышении скоростного предела, определенного для опасных участков дорог, в госпрограмме нашло отражение размещение специальных информационных табло.

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство внутренних дел. Среди других исполнительных структур по данным работам указаны министерство транспорта, связи и высоких технологий, Бакинское транспортное агентство и Госагентство автодорог Азербайджана.

Minval.az