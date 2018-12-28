Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.

«Это психологическая операция. Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет. Завтра утром наша делегация поедет в Москву – главы МИД, разведки, Минобороны. Они там обсудят ситуацию со всех сторон. После этого я с (президентом РФ Владимиром) Путиным проведу переговоры по телефону, возможен и мой визит в Сочи или в Москву… Мы против разделения Сирии, наша цель – чтобы оттуда ушли террористы. Тогда дел там у нас не останется», — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, на переговорах в Москве речь пойдет не только о Манбидже.

«Идет работа по уничтожению терроризма в Сирии — это наша общая решимость. Мы приняли меры, наши ВС работают в регионе. По Манбиджу, где 90% населения составляют арабы, мы начали переговоры еще с (экс-президентом США Бараком) Обамой, но, к сожалению, он не сдержал своего слова ни разу. Сейчас мы общается и с (президентом США Дональдом) Трампом, и с Путиным, контакты с партнерами продолжаются», — добавил турецкий лидер.

Minval.az