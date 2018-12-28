Дочь правителя Дубая Латифа аль-Мактум, дважды пытавшаяся бежать за границу, проходит психиатрическое лечение. Об этом заявила бывший верховный комиссар ООН по правам человека и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон после встречи с принцессой, пишет «Медуза».

О том, что Робинсон увиделась с Латифой аль-Мактум, стало известноиз сообщения министерства иностранных дел ОАЭ. 24 декабря оно опубликовало совместные фотографии двух женщин. Они были датированы 15 декабря и стали первыми снимками Латифы аль-Мактум, сделанными после второй попытки побега.

27 декабря в интервью BBC News Мэри Робинсон заявила, что у принцессы «серьезная медицинская ситуация», и она получает «психиатрическую помощь». Из-за проблем девушки со здоровьем семья не хочет, чтобы она появлялась на публике, заявила Робинсон. Она добавила, что принцесса жалеет о видеозаписи, сделанной перед вторым побегом.

Латифа аль-Мактум попыталась сбежать из Дубая в феврале 2018 года. Она планировала добраться на яхте до берегов Индии, но была задержана и отправлена на родину. С тех пор о ней ничего не было известно.

Перед побегом принцесса записала видео, в котором сказала, что уже пыталась сбежать в 2002 году, после чего три года провела в заключении. Кроме того, Латифа аль-Мактум рассказала о сестре, которая тоже пыталась сбежать и которую после этого отправили на принудительное психиатрическое лечение.

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