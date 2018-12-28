Вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролируемый курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР, говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил республики.

Ранее в пятницу силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и «защитить от турецкого вторжения», сообщает Лента.ру.

«Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики», — цитирует гостелевидение Сирии заявление генштаба.