Турецкая делегация, которая отправится 29 декабря с визитом в Москву, намерена обсудить с российскими коллегами вопрос использования воздушного пространства над Сирией из-за вывода войск США из этой страны. Об этом пишет в пятницу газета Hurriyet.

По ее данным, турецкие политики также обсудят все возможные пути развития событий и изучат риски при проведении операции к востоку от реки Евфрат против курдских формирований «Силы народной самообороны». Кроме того, будет рассмотрен план по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Еще одной предполагаемой темой переговоров газета называет «возможность использования Турцией военных объектов США в Сирии».

Издание отмечает, что в настоящий момент небо над севером Сирии контролируют США, но после вывода их войск контроль перейдет сирийскому правительству. В этом случае «очевидно, что безопасность воздушного пространства в этом регионе будет обеспечивать Россия».

Газета Daily Sabah со ссылкой на дипломатический источник пишет, что в ходе переговоров в российской столице будет также затрагиваться тема «экспансивной политики Ирана в Сирии», так как вывод войск США из страны может «создать условия [для Тегерана] усилить свое присутствие в регионе».

Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил в среду, что в состав делегации войдут официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Minval.az