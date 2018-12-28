Британец Алан Мелой из города Шеффилд сфотографировал самолет президента США Дональда Трампа в небе над Йоркширом и случайно выдал информацию о полете американского лидера в Ирак. Об этом пишет The Guardian.

Мелой стоял на улице и случайно увидел лайнер, который показался ему интересным. Потому мужчина решил сделать снимок воздушного судна, а уже сделав его понял, что заснял президентский самолет.

«Это один из тех странных моментов, когда ты оказываешься в нужное время в нужном месте», — сказал Мелой.

Британец сразу загрузил фотографию в сеть, где вместе с другими любителями авиации они пришли к выводу, что Трамп направляется на Ближний Восток. Белому дому пришлось признать, что президент действительно направляется в Ирак, хотя визит готовился в строжайшем секрете.

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