Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд издал указ о перестановках в кабинете министров страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Монарх также провел реорганизацию Совета по политическим вопросам и вопросам безопасности во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салмана. Принц сохранит пост вице-премьера и министра обороны. В AP отметили, что новые назначения получили близкие к принцу советники и члены королевской семьи.

Помощник наследного принца Турки аль-Шейх возглавил Главное управление по делам развлечений королевства, которое занимается организацией и продвижением концертов и других культурных событий. До этого аль-Шейх курировал отделение кибербезопасности и программирования, которым руководил другой помощник наследного принца Сауд аль-Кахтани. Его уволили после того, как Минфин США ввел против него санкции в связи с убийством колумниста Washington Post Джамаля Хашогги.

Король также назначил нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Ибрахим аль-Асаф, который с 1996 по 2016 год возглавлял Министерство финансов. Его предшественник Адель аль-Джубейр получил пост госминистра по иностранным делам.

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