Президенту Египта пришлось оправдываться за свой призыв к египтянам похудеть, который стал причиной многочисленных шуток и критики в соцсетях, передает ABC News.

«Египтяне — это моя семья. Как я могу наблюдать за тем, что они толстеют и сохранять спокойствие?» — заявил президент Абдель-Фаттах эль-Сисси в ходе телевизионного интервью.

Он отметил «невероятное» количество шуток в ответ на его призыв и, посмеиваясь, призывал не усердствовать с шутками в его адрес.

Египет имеет один из самых высоких в мире показателей ожирения. Миллионы людей предпочитают субсидируемый правительством хлеб и другие продукты питания, между тем как цены на более здоровые продукты резко возросли после недавних мер жесткой экономии.

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