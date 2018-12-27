Размещение в сетевых отелях Израиля стоит сейчас в два-три раза дороже, чем в аналогичных отелях других стран Европы и мира, показало исследование газеты Haaretz.

«На время Евровидения, которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года, многие отели уже забронированы полностью, а оставшиеся гостиницы выставляют безумные цены. Но проблема не только в Евровидении: в последние годы Израиль стал одним из самых дорогих туристических направлений в мире», — пишет издание.

Так, номер в сетевом отеле Sheraton в Тель-Авиве обойдется в 1139 шекелей ($302) в обычные выходные. Такая же комната в швейцарском Цюрихе и Берлине стоит $150, в Барселоне — $105.

Аналогичный разброс цен наблюдается по отелям сети Leonardo Fattal и Accor Hotels.

«Высокие цены в отелях Израиля можно объяснить рядом причин: огромной нехваткой комнат, высокими ценами на недвижимость в стране, высокими зарплатами и сильным шекелем. Кроме того, дорогие гостиничные номера помогают отельерам компенсировать отток туристов каждые два-три года из-за военных действий», — отмечает газета.

Более того, отельерам незачем снижать цены на размещение, поскольку в страну приезжают не только для туризма, но также из-за семейных и «эмоциональных» связей. А такие путешественники будут посещать Израиль даже при условии высоких цен.

По итогам 2018 года в Израиле ожидают рекордное число туристов — более 4 млн человек, пишет издание.

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