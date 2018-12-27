Президент США Дональд Трамп заявил, что членам Демократической партии нужно понять, что Соединённые Штаты «отчаянно нуждаются» в стене на границе с Мексикой.

«Пусть демократы наконец осознают, что мы отчаянно нуждаемся в пограничной безопасности и стене на южной границе», — написал он в своём Twitter.

По его словам, нужно остановить ввоз наркотиков, торговлю людьми и проникновение преступников на территорию США.

Также он заявил, что большинство людей, которые не получают деньги из-за приостановки работы правительства, являются демократами.

Minval.az