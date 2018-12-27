В Индии женщина отрезала пенис мужчине, который ее преследовал, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Согласно источнику, 27-летний сосед женщины преследовал ее в надежде на секс. Он даже заявил ее мужу, что влюблен в нее, что стало причиной ссоры между супругами. В конце концов женщина обратилась за помощью к двум мужчинам. Она заманила преследователя в промышленную зону в Мумбаи, где собственноручно отрезала ему гениталии, после чего несчастного отвезли в больницу. Полиция конфисковала «нож и отрезанные гениталии». Неудавшийся любовник в стабильном состоянии. Женщина и ее подельники арестованы.

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