Эпопея с попыткой экспорта по всему миру медицинской конопли, кажется, близится к своему завершению. Еще немного, и Израиль сможет получить 1 миллиард долларов прибыли в год, передает интернет-издание «Новости Израиля».

О том, что медицинская конопля — отличная статья экспорта, говорили уже давно. Климат Израиля крайне благоприятен для возделывания этого растения.

Весной нынешнего года все уже было готово к запуску программы, 300 фермеров купили лицензию, и представители всех ведомств, от минфина до минюста, минздрава и министерства внутренней безопасности, поддерживали развитие экспортного коноплеводства и рисовали сияющие перспективы превращения Израиля в мирового поставщика медицинской марихуаны. Нетанияху остановил единодушно одобренную программу и велел создать новую комиссию для ее пересмотра, без объяснения причин.

В последний день существования нынешнего состава Кнессета депутаты проголосовали за закон об экспорте, его должен утвердить кабинет министров. За экспорт «травки» проголосовал 21 депутат из 120, но все «за», так что полям конопли в пустыне Арава — быть.

Если на этот раз никаких задержек не будет, то через полгода Израиль может стать третьей страной мира после Канады и Нидерландов, которая экспортирует каннабис для медицинских целей.

Minval.az