Иракские политики массово осудили внезапный визит в страну президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидер парламентского блока «Ислах» Сабах аль-Саиди потребовал созвать срочное заседание депутатов, чтобы «обсудить это явное нарушение суверенитета Ирака и помешать агрессивному поведению Трампа». «Он должен понимать, что всему есть границы: американская оккупация Ирака закончилась» — заявил политик.

Политические противники «Ислаха» из коалиции «Бина» также выступили с критикой приезда американского лидера. «Визит Трампа — это вопиющее нарушение дипломатических норм», говорится в заявлении блока. В нем отмечается, что таким образом президент США показывает презрение и враждебность к государству.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заверил политиков, что американские власти заранее предупредили Багдад о визите президента. Он также рассказал, что планировал встретиться с Трампом, но лидерам не удалось договориться о месте встречи и в итоге они провели телефонный разговор.

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