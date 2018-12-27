Британского юриста, специализирующийся на вопроса процесса Brexit нашли мертвым у 150-метровго утеса. Об этом сообщает издание Daily Mail.По информации издания, Герайнт Томас был партнером в юридической фирме Eversheds Sutherland. Он сам специализировался на предоставлении бизнес-рекомендаций Brexit.

В ходерождественского корпоратива несколько его коллег-женщин обвинили его в неприемлемом отношении. Обвинения были предъявлены еще 17 декабря. Предварительная версия следствия — самоубийство.

Отметим, что у 47-летнего Томаса осталось двое дочерей и жена.

Minval.az