Министерство обороны Германии рассматривает возможность набора граждан ЕС для выполнения специальных заданий.

Германские СМИ ссылаясь на генерала-инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, подчеркивают, что речь идет о врачах или IT-специалистах.

Власти Германии уже проконсультировались на этот счет с другими странами ЕС, при этом большинство государств, особенно восточноевропейских, отреагировали сдержанно.

По словам уполномоченного Бундестага по делам бундесвера Ханса Петера Бартельса, набор иностранцев был бы «своего рода нормой», сейчас в бундесвере служит много солдат с миграционным происхождением или двойным гражданством.

Ранее на текущей неделе министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что количество военнослужащих планируется увеличить с нынешних 182 тыс. до 203 тыс. человек к 2025 году.

Minval.az