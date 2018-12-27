Американский спортсмен Колин О’Брэди дошел последние километры на треке от одного берега Антарктиды до другого — и финишировал сегодня, 26 декабря, после 54 дней одиночного путешествия, сообщает Интерфакс.

Таким образом, 33-летний уроженец северо-запада США стал мировым рекордсменом: до него никто не мог пройти этот путь без помощи кайтов/ветра и снабжения в дороге.

Это не был поход по прямой линии через весь ледяной континент: такой трек невозможно пройти в solo-режиме чисто физически. Американец преодолел кратчайший путь от одного берега («земляного», а не кромки ледника у океана) через Южный полюс к другому:

В начале пути его сани с пожитками и провиантом весили около 180 кг, а сам атлет набрал до старта около 8 кг дополнительной мышечной массы, чтобы хватило ресурсов организма. Зачастую О’Брэди проходил больше, чем планировал: в среднем по 27-35 км в сутки. Лишь один раз он вынужденно остановился на пути на полдня (помимо ежедневных ночевок), когда 29 ноября вынужден был ремонтировать лыжу.

На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мировую общественность тем, чем в состоянии усталости и истощения непрерывно шел 32 часа, преодолев за это время почти 130 км.

На день раньше О’Брэди — 3 ноября — по параллельному маршруту вышел британец Лу Радд, однако на исходе первой недели экспедиции американец его опередил и выдерживал разрыв примерно в 1-2 дня пути до самого финиша. 49-летний отставной капитан британской армии Радд должен выйти на кромку шельфового ледника послезавтра.

Minval.az